МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 20 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на авиакомпанию "Победа" (дочернего лоукостера "Аэрофлота") за отказ посадить трехлетнего ребенка в салоне самолета рядом с матерью.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу авиакомпании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. "Победа" взыщет компенсацию с пассажира, задержавшего рейс

"Победа" оспаривала постановление татарстанского подразделения Роспотребнадзора от 12 августа 2021 года о привлечении к административной ответственности за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям закона.

Ведомство установило, что на рейсе Казань – Санкт-Петербург в феврале 2021 года авиакомпания разместила Ларису Сланевскую в третьем ряду, а ее трехлетнюю дочь – в 29-м. На просьбу Сланевской посадить ее с ребенком, представителем авиакомпании было предложено доплатить 400 рублей, так как, по его словам, нельзя выбирать места без доплаты.

В суде "Победа" заявила, что девочка сидела рядом с мужчиной, который "не является посторонним для малолетнего ребенка", поскольку "воздушная перевозка оформлена одним бронированием на трех клиентов". Суды, однако, пришли к выводу, что этот довод основан на предположениях заявителя, так как нет доказательств, что мать ребенка и мужчина состоят в родственных связях.

Как отметил апелляционный суд, "при раздельном размещении детей от 2 до 12 лет во время полета может быть нанесен вред психическому здоровью ребенка, а в случае аварийной ситуации ребенок не сможет самостоятельно принять меры к спасению своей жизни и здоровья, правильно воспользоваться аварийно-спасательным оборудованием", тем самым существует угроза здоровью и даже жизни ребенка.

Суды пришли к выводу, что авиакомпания нарушила авиационные правила, обязывающие ее при регистрации на рейс принять все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна родителей с несовершеннолетними детьми. При этом взимание дополнительной платы за размещение взрослых и несовершеннолетних детей в возрасте до 12 лет не предусмотрено.