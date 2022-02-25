МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 уточнила список рейсов с измененными маршрутами: в него не входят Волгоград и Ставрополь, как было заявлено ранее. Власти Польши готовятся к закрытию неба для российских авиакомпаний

"С 25 февраля 2022 года рейсы из/в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Владикавказ, Грозный выполняются по измененным маршрутам в облет закрытого воздушного пространства. Рейсы в указанные города из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Иваново вылетают по прежнему расписанию. Время прилета и, соответственно, время обратного вылета и прилета сдвигается", — говорится в сообщении.

Таким образом, меняется расписание и время в пути следующих рейсов: Москва — Сочи, новое время в пути — 4 часа 10 минут вместо 2 часов 25 минут (например, рейс S7 2055 вылетает в 15:00, прилетает в 19:10); Иваново — Сочи, новое время в пути — 4 часа 10 минут вместо 3 часов (рейс S7 6002: вылет в 17:35, прилет — 21:45); Москва — Минеральные Воды, новое время в пути — 3 часа 50 минут вместо 2 часов 20 минут (например, рейс S7 2167: вылет в 15:40, прилет — 19:30).

"Новое расписание рейсов на сегодня уже отображается в разделе покупки билетов и на "Табло рейсов". Пожалуйста, планируйте поездки с учетом увеличенного времени", — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания сообщала, что рейсы S7 Airlines из/в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный с 25 февраля 2022 года будут выполняться по измененным маршрутам в облет закрытого воздушного пространства.