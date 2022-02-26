МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В приграничных с Украиной регионах России заметно вырос спрос на аренду и покупку жилья, рассказали РИА Недвижимость эксперты. Границу России пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса

В Россию с 18 февраля эвакуировали более 100 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

"Сейчас мы видим увеличение спроса на аренду жилья. И определенную часть этого спроса формируют беженцы", — сообщил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

По данным компании, в феврале 2022 года в Ростовской области количество запросов на аренду жилья выросло в сравнении с февралем прошлого года на 22%, в Брянской — почти на 19%, в Воронежской и Курской — на 13%, в Краснодарском крае — на 12%.

В Краснодарском крае зафиксирован повышенный спрос и на покупку новостроек, рассказала вице-президент AVA Group Ольга Нарт. "Спрос активизировался, количество броней удвоилось. При этом мы видим и покупателей с полной суммой на руках, и тех, кто хотел бы приобрести жилье в ипотеку", — отметила она.

Гендиректор компании Nedvex из Сочи Юлия Галимова сообщила, что в этом городе застройщики вслед за резким ростом курса доллара начали повышать стоимость квартир. Пока, по ее наблюдениям, рост цен не превышает 2-3%, но "индексация произойдет в полной мере в соответствии с ростом доллара", уверена она.

"При этом мы видим ажиотажный спрос на качественные проекты Сочи. В первую очередь это обусловлено тем, что люди ищут надежный способ инвестировать свой капитал", — добавила Галимова.