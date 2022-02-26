МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает компания. Болгария, Польша и Чехия уведомили авиакомпании России о запрете полетов

"Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

В компании напомнили, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. "Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты", — заключили в РЖД.