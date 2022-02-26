МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАНАМИ БАЛТИИ РЕЙСЫ В КАЛИНИНГРАД БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПО ИЗМЕНЕННОМУ МАРШРУТУ — АЭРОПОРТ ХРАБРОВО РИА НОВОСТИ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ АЭРОПОРТ ХРАБРОВО ОТКРЫТ И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕЙСОВ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ЕГО ПРЕСС-СЛУЖБЕ

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