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2022
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Рейсы в Калининград будут проходить по новому маршруту
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. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАНАМИ БАЛТИИ РЕЙСЫ В КАЛИНИНГРАД БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПО ИЗМЕНЕННОМУ МАРШРУТУ — АЭРОПОРТ ХРАБРОВО РИА НОВОСТИ КАЛИНИНГРАДСКИЙ АЭРОПОРТ... ПРАЙМ, 26.02.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, туризм
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАНАМИ БАЛТИИ РЕЙСЫ В КАЛИНИНГРАД БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПО ИЗМЕНЕННОМУ МАРШРУТУ — АЭРОПОРТ ХРАБРОВО РИА НОВОСТИ
КАЛИНИНГРАДСКИЙ АЭРОПОРТ ХРАБРОВО ОТКРЫТ И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕЙСОВ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ЕГО ПРЕСС-СЛУЖБЕ
Новость дополняется