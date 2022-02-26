Глава минтранса Чехии сообщил закрытии неба для российских авиакомпаний с полночи на воскресенье
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. С полночи на воскресенье воздушное пространство Чехии будет полностью закрыто для авиакомпаний РФ, включая его перелет без посадки, заявил Чешскому ТВ глава минтранса Мартин Купка.
"С полночи с субботы на воскресенье воздушное пространство Чехии будет полностью закрыто для российских авиакомпаний, включая перелет их самолетов чешской территории без посадки", — сказал Купка.
Ранее министр сообщал о запрете с субботы для самолетов российских авиакомпаний посадок и взлетов на территории Чехии.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.
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