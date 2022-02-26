МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. С полночи на воскресенье воздушное пространство Чехии будет полностью закрыто для авиакомпаний РФ, включая его перелет без посадки, заявил Чешскому ТВ глава минтранса Мартин Купка. Россия ограничила небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

"С полночи с субботы на воскресенье воздушное пространство Чехии будет полностью закрыто для российских авиакомпаний, включая перелет их самолетов чешской территории без посадки", — сказал Купка.

Ранее министр сообщал о запрете с субботы для самолетов российских авиакомпаний посадок и взлетов на территории Чехии.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.