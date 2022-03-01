БЕЛГРАД, 1 мар — ПРАЙМ. Черногория запустила процесс решения по закрытию воздушного пространства для российских самолетов в рамках поддержки санкций ЕС в отношении России из-за ее военной операции на Украине, сообщил МИД страны.

Власти Черногории во вторник сообщили о присоединении ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине. Черногорский МИД ранее заявлял о поддержке ограничительных мер Совета ЕС 27 февраля.

"В соответствии с мерами ЕС Черногория запустила процедуру для принятия решения о закрытии воздушного пространства для российских самолетов", — говорится в заявлении МИД, сроки возможного принятия решения не уточняются.

Авиасообщение РФ и Черногории не было восстановлено после начала пандемии COVID-19.

Вместе с тем власти Черногории заявили во вторник, что планируют организовать гуманитарный "вывозной" рейс для своих граждан из РФ бортом национальной авиакомпанией To Montegro. МИД страны указал, что возможность такого перелета будет обсуждаться с российской стороной.