ТОКИО, 3 мар — ПРАЙМ. Один из ведущих японских автопроизводителей Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против РФ санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой, сообщило агентство Киодо. В Британии рассказали о санкциях в сфере страхования российских компаний

Агентство уточняет, что автомобили, в частности, Suzuki Jimny и Suzuki Vitara, импортируются в Россию с заводов в Японии и Венгрии. И по итогам прошлого финансового года в России было продано около 8 тысяч автомобилей. Поставка мотоциклов же осуществляется исключительно из Японии. Число реализованных на российском рынке мотоциклов в прошлом году не уточняется.

Ранее об остановке экспорта в Россию объявили японские автоконцерны Honda и Mazda. Автоконцерн Mitsubishi также рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда. Автоконцерн Nissan уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей, но намерен продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в России. Toyota объявила о прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus, а завод автокомпании в Санкт-Петербурге уходит в простой.