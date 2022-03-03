МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Самолет с россиянами на борту задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра.

Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов с связи с ситуацией на Украине.

"Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа", — написал министр в Twitter.

Телеканал CBC со ссылкой на минтранс сообщает, что на борту самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.

Минтранс совместно с пограничной службой ведет проверку возможного нарушения объявленного в воскресенье запрета. До окончания проверки самолету запрещено покидать аэропорт Йеллоунайфа — административного центра Северо-Западных территорий.