БАНГКОК, 4 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и начнет в ближайшее время программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на остров Пхукет ее рейсами, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов. Компания S7 сократила полетную программу

"Авиакомпанией S7 принято решение о приостановке выполнения некоторых международных рейсов, включая таиландское направление", — сообщил агентству глава российского генерального консульства.

"Вывоз пассажиров из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров. Соответствующие уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров", — добавил Соснов.

По словам дипломата, на настоящий момент авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою работу по выполнению рейсов на Пхукет в штатном режиме.

В настоящее время россияне составляют самую большую группу иностранных туристов, прибывающих в Таиланд. Большинство российских туристов отдыхает на острове Пхукет.