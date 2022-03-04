МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Гендиректор лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков сообщил, что решил покинуть компанию.

"Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно" — говорится в письме Калмыкова сотрудникам лоукостера (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы. А вообще я уверен, что однажды мы с вами еще встретимся и полетаем", — написал топ-менеджер.

Он также заверил, что компания полностью устойчива, на ее банковских счетах находится рекордный объем средств, кредитные обязательства отсутствуют.