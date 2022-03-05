МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российскому бизнесу, если он лишится глобальных рекламных площадок Google и Meta, стоит переориентироваться с размещения рекламы в зарубежных платформах, например, Instagram и TikTok, на отечественные "Яндекс" и "ВКонтакте", рассказал РИА Новости сооснователь виртуального маркетолога "Макс" Юрий Панов. Эксперт предупредил о возможной блокировке "умной" бытовой техники

"Бизнес, ориентированный на Instagram, уже начинает переходить на "запасные аэродромы" во "ВКонтакте" и "Яндексе". Это позволит компаниям защитить себя от потери стабильности в Facebook, Instagram, и Google — в перспективе", — рассказал Панов.

Он отметил, что в случае, если будут введены какие-либо запреты в отношении глобальных рекламных площадок, то они снизят видимость рекламы в них, что, в свою очередь, приведет к снижению кликабельности и росту стоимости конверсии.

"TikTok и Instagram нужно ежедневно мониторить на предмет работоспособности", — отмечает эксперт. Он добавляет, что TikTok принадлежит китайской компании, однако существуют варианты, при которых социальная сеть может столкнуться с проблемами в работе на территории РФ.

Панов говорит, что на этом фоне "Яндекс" и "ВКонтакте" работают с контролем информационных потоков, создают комфортные площадки для рекламодателей. "Поэтому бизнесу, если этого до сих пор не сделано, нужно переносить контент на площадки "Яндекса" и "ВКонтакте, изучать устройство этих сетей, следить за развитием продуктов", — считает эксперт.