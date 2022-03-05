МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 14 марта, сообщает Росавиация. Все рейсы из аэропортов Краснодара и Анапы отменены

"До 14 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", — говорится в сообщении.

Как уточняется, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Эти аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов.

Росавиация также сообщает, что рейсы в Калининград осуществляются по расписанию. Для полетов в данный регион российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.