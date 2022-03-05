МИНСК, 5 мар — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил агентству Белта , что в течение двух лет у страны появятся свои порты на территории российской Балтики. S&P понизило суверенный рейтинг Белоруссии

Он отметил, что данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным до этого спецоперации на Украине.

По словам Лукашенко, речь идет о строительстве портового хозяйства.

"Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места. Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идет строительство. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах", — сказал он.

Лукашенко напомнил, что Владимир Путин обещал, что "любой белорусский проект в России мы будем всячески поддерживать".

"Это было до конфликта (военной спецоперации РФ на Украине — ред.). А сейчас и бог велел. Потому что вы ж видите, эти безумные в Европе: санкции против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь, кошки отдыхают", — уточнил президент Белоруссии.