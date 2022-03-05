МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Росавиация рекомендует авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта; полеты внутри РФ продолжаются без ограничений, сообщает ведомство. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов

"Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00.00 часов по московскому времени 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств", — говорится в сообщении.

"С 00.00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — добавило ведомство.

Полеты внутри территории РФ отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений, добавляет ведомство.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЯНАМ

Росавиация на фоне ограничения полетов за рубеж рекомендует россиянам рассмотреть альтернативные пути возвращения в страну — иностранными компаниями в страны, не ограничившие авиасообщение, затем в РФ, также рекомендуются маршруты смешанного транспортного сообщения, сообщает ведомство.

"Гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой: использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и другие", — говорится в сообщении.

"Также можно использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию", — добавляет ведомство.