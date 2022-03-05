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2022
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"Аэрофлот" приостанавливает все международные рейсы
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АЭРОФЛОТ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ С 8 МАРТА — КОМПАНИЯ АЭРОФЛОТ С 6 МАРТА ПРЕКРАЩАЕТ ДОПУСК НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ ПАССАЖИРОВ С БИЛЕТАМИ В ОБЕ СТОРОНЫ... ПРАЙМ, 05.03.2022
транспорт, бизнес, новости, туризм
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. АЭРОФЛОТ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ С 8 МАРТА — КОМПАНИЯ
АЭРОФЛОТ С 6 МАРТА ПРЕКРАЩАЕТ ДОПУСК НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ ПАССАЖИРОВ С БИЛЕТАМИ В ОБЕ СТОРОНЫ С ВОЗВРАТОМ В РФ В ПЕРИОД ПОСЛЕ 8 МАРТА — КОМПАНИЯ
АЭРОФЛОТ ПРОДОЛЖИТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ ПО РОССИИ И В МИНСК — КОМПАНИЯ
Новость дополняется