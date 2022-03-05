МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Все отели Radisson Hotel Group продолжают работать в России, говорится в сообщении гостиничной сети. Эксперт оценил срок переходного периода туротрасли из-за ухода Booking

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своего бизнеса.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации в регионе, заботимся о благополучии всех гостей и членов команды и продолжаем придерживаться всех инструкций", — отмечается в сообщении.

Radisson Hotel Group — одна из крупнейших в мире гостиничных сетей. Среди ее брендов — Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson и Country Inn & Suites by Radisson.