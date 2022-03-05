МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Компания Adobe прекращает продажу своих товаров и услуг в РФ и доступ "подконтрольных правительству СМИ" к ряду услуг на фоне ситуации на Украине. РЖД запустили на своем сайте сервис для бронирования отелей и экскурсий

"Adobe немедленно прекращает все новые продажи товаров и услуг Adobe в России", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компания соблюдает санкции, введенные США, ЕС и Британией, чтобы гарантировать, что ее товары и услуги не будут использоваться "запрещенными организациями".

"Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством", — отмечается в релизе.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.