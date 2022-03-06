МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвитию заняться подготовкой проекта постановления о моратории на проверки бизнеса в 2022 году до 9 марта. Об этом говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале. Кабмин России поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса

"Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса в 2022 году. Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить проект соответствующего постановления до 9 марта", — написано там.

Помимо этого, в документ войдут положения о продлении ряда разрешений и лицензий, а также особенности оценки безопасности продукции при ввозе на территорию России.

Отмечается, что инициативы войдут в комплекс мер по обеспечению устойчивости экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.

Ранее стало известно о том, что правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса.