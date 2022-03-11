МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов (РДЭ) двух российских девелоперов — группы компаний ПИК и "Группы ЛСР" — в иностранной валюте до "СС" с "В", говорится в пресс-релизе агентства.

"Понижение рейтингов отражает новые ограничения, которые могут ухудшить способность компаний обслуживать долг; также следует за понижением суверенного рейтинга России 8 марта", — сообщает Fitch.

Неделей ранее агентство уже понижало рейтинги этих двух компаний — для ПИК до "B" с "BB-", для ЛСР — до "B" с "B+".

Агентство поясняет своё новое действие тем, что принятый 5 марта указ президента РФ Владимира Путина о временном порядке осуществления Россией выплат иностранным кредиторам, связанным со странами, которые ввели против РФ санкции, может создать барьеры для многих компаний при обслуживании долговых обязательств, и рейтинг на уровне "СС" наиболее полно отражает высокий уровень подобных рисков.

Также Fitch отмечает, что продолжающееся ужесточение санкций увеличивают вероятность нового нормативного ответа со стороны России, а также еще больше ослабляют экономику страну, ухудшая операционную среду для компаний.

Позитивное рейтинговое действие может последовать при деэскалации ситуации вокруг Украины, следствием чего станет постепенное снятие введенных в отношении России санкций и стабилизация экономики. Негативное рейтинговое действие будет применено в случае, если начнется процесс дефолта, а компании будут находиться в состоянии бездействия.