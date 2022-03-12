МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ситуация с бизнесом в Подмосковье сложная из-за давления на Россию и количества санкций, говорится на личной странице губернатора Андрея Воробьева в социальных сетях.

"У Подмосковья большой и успешный опыт прохождения кризисов. Даже в условиях пандемии нам удалось избежать резкого падения доходов и выйти на небольшой рост. Сейчас ситуация гораздо сложнее, потому что давление на нашу страну и число санкций беспрецедентно", — сказано в публикации.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники компаний отправлены в оплачиваемый отпуск — их 93 тысячи человек.

"Поэтому мы должны держать в голове разные сценарии. Ключевая задача также – поддержать отечественных производителей, бизнес, который готов участвовать в программах импортозамещения. Основная потребность – доступ к льготным кредитам, поэтому мы сейчас вместе с федеральным правительством прорабатываем различные варианты расширения финансирования как для стратегических предприятий, так и для малого и среднего бизнеса", — добавили в сообщении.

Всего в Подмосковье 160 иностранных компаний, которые в год приносили около 50 миллиардов рублей в местный бюджет, уточнили в публикации.