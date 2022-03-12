МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса в принадлежащей компании социальной сети "ВКонтакте", которое поможет максимально эффективно настроить все процессы на платформе, говорится в сообщении VK. Рогозин рассказал, что может заставить западные бренды вернуться в Россию

"Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу (во "ВКонтакте" — ред.) и организовать все процессы", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что дополнительно усилили службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений. "Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе "ВКонтакте для бизнеса" — уточнили в VK.

По сообщению компании, сохранить существующих подписчиков с других платформ можно с помощью коротких ссылок и генераторов QR-кодов.

На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).

В пятницу Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.