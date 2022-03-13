МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" сообщил на своем официальном сайте, что организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. Росавиация и авиакомпании корректируют расписание полетов

"К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полётным сегментом из РФ", — сказано в сообщении.

В понедельник, 14 марта, будут выполнены следующие рейсы (время указано местное): FV6266 — вылет из Коломбо в 14.00, прибытие в "Шереметьево" в 20.35, FV6696 — вылет из Шарм-эль-Шейха в 11.30, прилёт в "Шереметьево" в 18.40. Во вторник, 15 марта, к выполнению запланирован рейс FV6998 — вылет из Хургады в 04.15, прилёт в "Шереметьево" в 11.35.

"Работа по организации специальных рейсов для возвращения пассажиров "Аэрофлота" в РФ продолжается. По мере согласования расписания выполнения специальных рейсов "Аэрофлот" будет оповещать пассажиров дополнительно", — говорится в сообщении.

Оператором рейсов выступит авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот").

Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.