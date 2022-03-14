МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Об этом сообщал 25 февраля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. При этом большинство отечественных авиакомпаний ограничили полеты за рубеж из-за рисков арестов воздушных судов. Будут ли какие-либо российские или зарубежные авиакомпании выполнять эти рейсы, пока неизвестно.

Как сообщал оперштаб, с понедельника разрешаются полеты по следующим маршрутам: Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, Россия с 14 марта увеличивает разрешенное число полетов с 16 государствами. Речь идет об увеличении числа авиарейсов с такими странами, как Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.

Вместе с тем Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.