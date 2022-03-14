МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул, сообщили РИА Новости в представительствах перевозчиков.

На прошлой неделе глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал, что рейсы в Сеул этих двух компаний – последние международные, оставшиеся в расписании аэропорта Владивостока. Он отмечал, что сейчас это один из немногих возможных маршрутов за рубеж.

"Сейчас в системе проходят отмены для тех пассажиров, которые приобрели билет. Рейс на 22 марта отменен, до конца апреля рейсы отменены", — сказал РИА Новости сотрудник представительства Korean Air во Владивостоке.

По его словам, на сайте авиакомпании сейчас нет возможности бронирования.

"Пока в системе есть рейсы на май, но их судьба не ясна. Если вопрос со страховыми компаниями не решится, то рейсы на май могут тоже попасть под отмену. Страховые не страхуют борты, которые летят на территорию РФ", — уточнил собеседник.

В представительстве Air Busan во Владивостоке РИА Новости сообщили, что пока продажи авиабилетов на рейс Владивосток-Сеул приостановлены. "Мы ждём ответа до завтра, тогда будет точная информация", — добавил собеседник. Там пояснили, что под отмену могут попасть рейсы, билеты на которые уже проданы.