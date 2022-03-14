МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки из-за задержки с получением разрешений, следует из релиза перевозчика. "Аэрофлот" организует специальные вывозные рейсы из Египта и Шри-Ланки

"Аэрофлот" информирует об изменении графика выполнения специальных рейсов для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки. Актуализация графика обусловлена задержкой в получении необходимых разрешений на выполнение заявленных международных рейсов", — говорится в сообщении.

Рейс SU6898 из Шарм-эль-Шейха (Египет) планируется к выполнению 15 марта: вылет в 13.00, прилет в "Шереметьево" в 22.15. Рейс из Хургады (Египет) будет объединен с рейсом SU6898 из Шарм-эль-Шейха и выполнен по маршруту Шарм-эль-Шейх — Хургада — Москва ("Шереметьево"). Вылет рейса SU6898 из Хургады запланирован на 15 марта в 14.50, прилет в "Шереметьево" в 22.15. Рейс SU6266 из Коломбо (Шри-Ланка) планируется к выполнению 16 марта: вылет в 01.30, прилет в "Шереметьево" в 08:15.

Кроме того, пассажиры "Аэрофлота", имеющие билеты "туда-обратно" из Мале (Мальдивы) с использованным полетным сегментом из РФ, будут оповещаться через автоматизированную систему сообщений "Аэрофлота" (по телефону, электронной почте, смс) о возможности перелета из Мале в Москву через Коломбо.

Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.