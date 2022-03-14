МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Японский производитель шин Bridgestone приостанавливает работу своего завода в Ульяновске и экспорт шин в Россию, а также замораживает новые инвестиции в стране, сообщила компания. Глава Евросовета рассказал о запасе санкций ЕС против России

"После всестороннего и исчерпывающего анализа ситуации Bridgestone решил приостановить производство в России и экспорт в Россию", — говорится в сообщении.

Компания приостановит работу своего завода в Ульяновске с 18 марта. С 14 марта она приостанавливает экспорт и замораживает все новые инвестиции в России.

Bridgestone, основанная в 1931 году в Японии, специализируется на производстве шин. Компания работает более чем в 150 странах, а штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.