ЛОНДОН, 14 мар — ПРАЙМ. Полиция оцепила захваченный неизвестными особняк, предположительно, принадлежащий российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, передаёт корреспондент РИА Новости. В Кремле рассказали о минимизации последствий экономической войны

О захвате особняка в одном из самых дорогих районов Лондона ранее сообщалось на странице группы resistlondon в Twitter. В заявлении отмечалось, что здание будет использоваться, в том числе, для размещения украинских беженцев. Пост сопровождается фотографией особняка, из окна вывешен украинский флаг, а на двери — баннер с надписью "мы освободили эту собственность".

Сейчас на балконе особняка по-прежнему находятся два человека, их лица скрыты чёрными масками, иногда они общаются с журналистами, которые стоят внизу.

Полиция оцепила зону перед зданием, однако никаких мер по его освобождению пока не предпринимает.

РИА Новости пока не владеет официальным комментарием представителей российского бизнесмена и британской полиции.