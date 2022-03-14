МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят досмотр воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Superjet 100 сообщением Мурманск-Москва благополучно приземлился в "Шереметьево", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке самолета.

Позднее источник в правительстве сообщил РИА Новости, что сообщение о "минировании" оказалось ложным, информация не подтвердилась.

"Ложное минирование самолета. Был звонок с сообщением о заложенной бомбе, информация не подтвердилась", — отметил он.

Как сообщили в аэропорту Мурманска, анонимное сообщение о "минировании" получил рейс авиакомпании "Россия", выполняющий полет по маршруту Мурманск-Шереметьево. Информацию об анонимном сообщении передали в силовые структуры и Росавиацию.

Сейчас ведутся оперативные мероприятия, пояснили в аэропорту.