МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят досмотр воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Superjet 100 сообщением Мурманск-Москва благополучно приземлился в "Шереметьево", — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке самолета.
Позднее источник в правительстве сообщил РИА Новости, что сообщение о "минировании" оказалось ложным, информация не подтвердилась.
"Ложное минирование самолета. Был звонок с сообщением о заложенной бомбе, информация не подтвердилась", — отметил он.
Как сообщили в аэропорту Мурманска, анонимное сообщение о "минировании" получил рейс авиакомпании "Россия", выполняющий полет по маршруту Мурманск-Шереметьево. Информацию об анонимном сообщении передали в силовые структуры и Росавиацию.
Сейчас ведутся оперативные мероприятия, пояснили в аэропорту.
https://1prime.ru/business/20220314/836372872.html