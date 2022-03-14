МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия оперативно формирует правовые основы для того, чтобы продолжить легальную и безопасную эксплуатацию самолётов иностранного производства, такое мнение РИА Новости высказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Авиакомпания "Ютэйр" перевела в отечественный реестр 50 самолетов

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на повышение устойчивости транспортного комплекса в условиях санкционного давления. Документом предусмотрена возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, выдавать им российские сертификаты летной годности.

"Российская Федерация оперативно формирует правовые основы для того, чтобы продолжить легальную и безопасную эксплуатацию самолётов иностранного производства", — сказал Пантелеев.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели ряд жестких антироссийских санкций. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с авиакомпаниями РФ. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Авиакомпании РФ с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы предотвратить риск их ареста за рубежом.