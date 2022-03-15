МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Вьетнам открывается во вторник для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без карантина, пользуясь воздушным, наземным и водным транспортом.

Об этом сообщает правительственный интернет-портал Вьетнама.

ГОТОВНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Портал сообщает, что все объекты туристической инфраструктуры страны и туристические компании, принимающие иностранных гостей, полностью готовы к возвращению иностранного туризма после двухлетнего перерыва. Акция открытия туризма проходит под лозунгом "Живите полной жизнью во Вьетнаме!"

Пандемия коронавирусной инфекции еще не побеждена, поэтому для прибывающих туристов будут действовать такие правила, как обязательное наличие сертификата полной вакцинации от COVID-19, с последней прививкой, сделанной не менее чем за 14 суток до прибытия в страну и не более чем за полгода, или справки о выздоровлении от ковида.

Также за 72 часа до вылета во Вьетнам турист должен будет сделать ПЦР-тест и получить на руки его отрицательный результат, который предъявляется работникам авиакомпании перед посадкой в самолет. Кроме того, каждому путешественнику необходима медицинская страховка с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов. Кроме того, во Вьетнаме продолжает действовать масочный режим, с которым туристам придется смириться.

В понедельник Вьетнам зарегистрировал более 162 тысяч новых заражений коронавирусом, сообщает новостной портал VietnamNews. За все время пандемии в стране заболели более 6 миллионов человек. скончались более 41 тысячи человек, выздоровели более 3 миллионов человек.

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ МОГУТ ЛЕТАТЬ ВО ВЬЕТНАМ

Несмотря на временную отмену рейсов "Аэрофлота", российские туристы смогут воспользоваться возобновлением международного туризма во Вьетнаме.

Авиакомпания Vietnam Airlines продолжает выполнять один рейс в неделю по маршруту Ханой – Москва – Ханой и объявляет о скором увеличении количества рейсов. Пока билеты на этот рейс в один конец стоят до 1 700 долларов (более 248 тысяч рублей по нынешнему курсу валют), и стоимость билетов сильно удорожает поездку во Вьетнам для россиян.

Сейчас самолеты главной вьетнамской авиакомпании уходят и приходят полными. Однако с введением дополнительных рейсов билеты могут несколько подешеветь.