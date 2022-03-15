МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Всемирный день прав потребителя отмечается во вторник.

Ниже приводится справочная информация.

Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day) ежегодно отмечается во всем мире 15 марта и проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Впервые дата отмечалась в 1983 году.

В этот день в 1962 году состоялось историческое выступление в конгрессе США 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, в котором он впервые дал определение понятию "потребитель" и выделил четыре неотъемлемых его права:

право на информацию;

право на безопасность товаров и услуг;

право на выбор товаров и услуг на конкурентной основе;

право быть выслушанным.

Созданное в 1960 году независимое неполитическое некоммерческое объединение потребителей всего мира – Международная организация союзов потребителей (Consumer International, CI), впоследствии в 1985 году дополнила Кодекс потребителя еще четырьмя постулатами:

право на возмещение ущерба,

право на потребительское образование,

право на удовлетворение базовых потребностей,

право на здоровую окружающую среду.

9 апреля 1985 года Генассамблея ООН приняла Руководящие принципы для защиты интересов потребителей. Россияне с начала года нарастили потребление энергии

С принятием этих принципов потребительские права получили международное признание и законность. В них предусмотрены положения, которыми должны руководствоваться правительства при определении политики и разработке законодательства в области защиты интересов потребителей. Принятие резолюции ООН способствовало развитию международного сотрудничества в этой области.

В 1989 году в СССР была создана Всесоюзная федерация потребительских обществ, куда вошли антимонопольный комитет, Госстандарт, санэпиднадзор, общества потребителей, кредитные союзы и т.п.

С их помощью множество людей сумели отстоять свои интересы в сложных ситуациях, нередко возникающих по обе стороны прилавка и в сфере услуг.

Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений – большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей.

Россия впервые отметила Всемирный день прав потребителя в 1992 году, когда был принят закон РФ "О защите прав потребителей", законодательно закрепивший потребительские права граждан, а также права и обязанности организаций, торгующих или оказывающих услуги системы защиты прав потребителей. Россиян предупредили, чем можно испортить свой кредитный рейтинг

Более широко этот праздник отмечался во всех регионах в 1994 году, но официально начало ему положено в 1996 году с момента вступления Российской Федерации в Международную организацию потребителей Consumer International.

Целью мероприятий Всемирного дня прав потребителей является привлечение внимания общественности к проблемам в данной сфере, повышение потребительской грамотности, информирования граждан о важнейших механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав.

По сложившейся традиции Consumer International каждый год определяет тематику Всемирного дня защиты прав потребителей.

В 2022 году темой Всемирного дня защиты потребителей стала "Справедливые цифровые финансовые услуги" (Fair Digital Finance).

Пандемия COVID-19 усилила тенденцию, связанную с развитием цифровых услуг, поэтому безусловным преимуществом такого развития является прозрачность и скорость оказания в том числе и финансовых услуг.

Ожидается, что к 2024 году число потребителей цифровых банковских услуг превысит 3,6 миллиарда человек (Juniper Research, 2020). В 2020 году Россия вошла в топ-5 стран по отказу от наличных, а пандемия ускорила изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около 10 лет.

Банкоматы, платежные банковские и небанковские терминалы, мобильный банк, интернет-банк, электронные деньги – все эти новые и удобные финансовые инструменты, не только создают комфортную пользовательскую среду, но и новые риски, которые нужно учитывать. Какой роскоши Запад хочет лишить россиян

В аспекте перехода на дистанционные каналы обслуживания, оказалось очевидным, что скорость развития мошеннических систем в банковской сфере существенно превышает скорость построения защиты от противозаконных действий.

Помимо этого, финансовые организации зачастую не разъясняют клиентам как эффективно и безопасно пользоваться услугами. В результате доверчивые и пожилые клиенты становятся основными объектами интереса для мошенников.

Как показывает анализ обращений на нарушения прав потребителей при оказании финансовых услуг, поступивших в территориальные органы Роспотребнадзора, их структура и содержание на протяжении последних лет практически не меняется.

Наиболее актуальными проблемами по-прежнему остаются недобросовестные практики, посягающие на следующие права потребителя:

на свободный выбор (навязывание дополнительных услуг без согласия потребителя, отказ в предоставлении финансовых услуг, блокировка банковских карт и т.п.);

на безопасность услуги (хищение денежных средств со счета потребителя, взыскание задолженности).

Согласно исследованию компании Visa, абсолютное большинство россиян хотя бы раз сталкивались с финансовым мошенничеством.

По результатам исследования, 85% опрошенных россиян получали звонки или сообщения от мошенников, попадали на поддельные сайты или иным образом контактировали со злоумышленниками. 8% стали жертвами обманных схем и потеряли деньги, при этом каждый седьмой пострадавший не может объяснить, как данные их банковской карты стали известны посторонним.

Чаще всего (22%) жертвами обмана россияне становятся при попытке оплатить товары или услуги на поддельных сайтах.

Другим распространенным способом мошенничества являются обращения от якобы знакомого человека в мессенджерах и соцсетях с просьбой одолжить деньги (в среднем 12%).

Согласно результатам исследования Visa, только 0,2% опрошенных россиян знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как отличить безопасный веб-сайт для оплаты в Интернете.

Подавляющее большинство респондентов владеют информацией лишь частично, что делает их уязвимыми перед мошенниками и использованием приемов социальной инженерии.

С отдельными правилами безопасности знакомы 90% опрошенных: совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код от карты, не сообщать третьим лицам данные своей карты.

Хуже осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет. Наименее защищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками.