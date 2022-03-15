МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Высокая закредитованность строительной отрасли, сокращение выручки российских девелоперов и ужесточение требований властей по обслуживанию займов могут привести к рискам возникновения дефолтов по облигациям этих компаний, считают опрошенные РИА Недвижимость финансовые аналитики.

Строительный сектор на сегодняшний день является одним из самых уязвимых, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Это связано с высокой закредитованностью рынка и отсутствием реальной возможности у населения приобрести жилье за наличный расчет, что влечет за собой снижение выручки.

В наибольшей зоне риска, по словам Бодровой, на сегодняшний день находится девелопер ЛСР, у которого на 29 марта запланировано погашение по выпуску БО 1Р-03.

В ближайшей перспективе риски возникновения дефолтов по облигациям рискуют заметно усилиться, если правительство не предпримет мер по сдерживанию и снижению ипотечных ставок, предостерегает коммерческий директор компании Glincom Иван Татаринов. Это может произойти, так как практически 70-80% жилья в массовом сегменте покупается в ипотеку.

"Меры господдержки могли бы включать в себя не только решение проблем со строительными материалами, ипотекой, но и погашением по купонам", — обращает внимание Бодрова.

В этом аспекте, по словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, в ближайшей перспективе более устойчивыми к возникновению дефолтов будут системообразующие компании с низким долгом, высокой степенью вертикальной интеграции и широкой географией присутствия.

В сегменте евробондов существует риск дефолта у девелопера ПИК, добавляет аналитик финансовой группы "Финам" Алексей Ковалев. Ценные бумаги компании представлены одним выпуском на 525 миллионов долларов. Ближайший купонный платеж по этому выпуску на 14,8 миллионов долларов должен состояться 19 мая текущего года, а само погашение – в 2026 году.

Он обращает внимание, что государство сейчас ужесточает механизм обслуживания российскими эмитентами внешнего долга: возможность российских эмитентов обслуживать свои еврооблигации в валюте увязана с недавних пор с получением специального разрешения от властей.

Ковалев также напоминает, что рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг ПИК до уровня "СС" — это отражает геополитические риски. Не исключено, что как российские, так и зарубежные рейтинговые агентства могут продолжить дальнейшее снижение кредитных рейтингов российских девелоперов, и это непременно скажется на способности таких компаний привлекать новые средства.

И все же риски дефолта по евробондам хоть и существуют, но будут носить чисто технический характер, поскольку платежи нерезидентам на сегодняшний день остановлены, успокаивает Татаринов.