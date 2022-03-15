МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Трудовой кодекс (ТК РФ) гарантирует работнику оплату даже в период, когда компании взяли временную паузу, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. Власти примут меры по поддержке занятости в стране

Уточняется, что размер оплаты зависит от причин приостановки работы предприятия: если пауза связана с объективными причинами, такими как проблемы с поставкой товаров, отсутствие комплектующих, работник получает 2/3 оклада; если простой объявлен по воле работодателя — не менее 2/3 заработной платы;

Если компания сокращает штат или ликвидирует организацию, работникам должны быть за два месяца направлены соответствующие уведомления, если сокращение массовое — за три месяца.

Кроме того, в ведомстве напомнили, кого нельзя увольнять в связи с сокращением штата:

беременных женщин;

женщин с детьми до трех лет;

одиноких матерей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или ребенка до 14 лет;

сотрудников, воспитывающих детей-инвалидов без матери;

сотрудников, являющихся единственными кормильцами детей-инвалидов;

сотрудников, являющихся единственными кормильцами детей до трех лет;

родителей, воспитывающих трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.

При сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка.