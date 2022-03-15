МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ начала кампанию по найму специалистов с опытом работы в консалтинге. Как пишет газета "Ведомости", ищут специалистов в том числе с опытом работы в российских подразделениях "большой четверки" — EY, KPMG, Deloitte и PwC. Китайский Haval повышает цены на машины российской сборки на 50%



Как рассказал изданию представитель компании, основной фокус на специалистах начального и среднего уровня, а также уровня выше среднего. ВЭБ.РФ приглашает специалистов на позиции менеджеров, руководителей проектов, вплоть до руководителей направлений или директоров. Ключевой фокус ВЭБа — специалисты начального и middle уровня. Госкорпорация переориентирует кадровую политику на активную молодежь, способную привнести новые идеи.



Ранее аудиторские компании "большой четверки" заявили о прекращении бизнеса в России, и не только они: за последние две с небольшим недели порядка 300 иностранных компаний и брендов объявили, что либо сворачивают деятельность в России, либо приостанавливают ее.