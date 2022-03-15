МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Заместитель генерального директора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, занимавший этот пост с 2018 года, уволен, сообщили РИА Новости в крупнейшей российской авиакомпании.

"Замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу "Аэрофлота" Андрей Панов уволен", — сказал собеседник агентства, не уточив причины.