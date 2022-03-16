МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кремль назвал идею, которая может стать компромиссом в диалоге с Киевом

По его словам, глава государства будет поддерживать диалог с предпринимателями, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории РФ.

Кроме того, Песков рассказал о ненормированном рабочем дне президента. По его словам, Владимир Путин работает с утра до поздней ночи, при этом эмоциональное состояние главы государства находится в норме.