МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 17 марта не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс, сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с частичным ослаблением режима санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения пандемии в РФ "Аэрофлот", начиная с 17 марта, не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок в аэропорту и на борту воздушного судна за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс", — говорится в сообщении.

"В этой связи убедительно просим изучить условия действующего режима санитарно-эпидемиологической защиты пункта назначения и строго ему следовать. В течение полета пассажиры по своему усмотрению могут использовать собственные средства индивидуальной защиты", — добавляет компания.

Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.