МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics будет развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут через Казахстан, следует из сообщения финской компании.

"Сегодня, 16 марта 2022 года, Nurminen Logistics Services Oy подписала соглашение с Казахскими государственными железными дорогами (KTZE) о коммерческом использовании Транскаспийского международного транспортного маршрута. Маршрут начинается из Юго-Восточной Азии и Китая и проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию в страны Центральной Европы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество направлено на запуск тестового поезда в течение апреля-июня и начало движения грузовых поездов в период с июля по сентябрь. Казахские железные дороги уже договорились о сотрудничестве с железнодорожными компаниями Азербайджана и Грузии, поэтому условия для организации транспортного коридора отличные, поясняет финское предприятие.

"Стороны также договорились активизировать сотрудничество на маршруте Китай-Финляндия, сосредоточив внимание на использовании железнодорожных вагонов, зарегистрированных в Казахстане и принадлежащих казахстанским компаниям", — уточняет Nurminen Logistics.