МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. США в рамках мер экспортного контроля запретили полеты побывавшим недавно в России самолетам, 33 принадлежат "Аэрофлоту", один — Роману Абрамовичу, сообщает министерство торговли.

"Министерство торговли через бюро промышленности и безопасности определило коммерческие и частные самолеты, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля", — говорится в распространенном заявлении.

Ведомство уточняет, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями.

"Чтобы предотвратить любое обслуживание этих самолетов, в том числе из-за границы, международные полеты из России на этих воздушных судах приостановлены", — говорится в сообщении.

Как сообщает минторг, под ограничения попали 100 самолетов, включая 33 принадлежащих "Аэрофлоту" и один — Роману Абрамовичу.

Кроме того, в списке минторга есть самолеты компаний Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU.