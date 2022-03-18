МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ФАС выдала трём туроператорам предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России, сообщает ведомство.

"Ведомство выдало должностным лицам туроператоров "Мультитур" и "Дельфин", а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции", — говорится в сообщении.

Служба отмечает, что "такие прогнозы представители отрасли озвучивали в СМИ".

"Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги", — объясняет ФАС.

Служба добавляет, что "зачастую изменение цен на летний отдых связано с сезонным повышением спроса". "Дополнительных объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться", — считает ФАС.

Поэтому ведомство обращает внимание всех участников рынка на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования. "Недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос с целью необоснованного повышения цен. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными туроператорами ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", — заключает служба.