МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur Air из-за новых санкций США скорректировала расписание международных рейсов, рассчитывает на урегулирование ситуации при поддержке авиавластей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Из-за новых санкций со стороны минторга США для обеспечения безопасности полётов Azur Air вынуждена корректировать расписание международных рейсов, которые выполняются на самолётах, попавших под ограничения. В том числе на лайнерах, зарегистрированных в России", — говорится в сообщении.

"Рассчитываем на урегулирование ситуации при поддержке авиационных властей", — отмечает компания.

США в пятницу в рамках мер экспортного контроля запретили полеты побывавшим недавно в России самолетам. Предоставление обслуживания этим самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями.

Как сообщал минторг США, под ограничения попали 100 самолетов, включая 33 принадлежащих "Аэрофлоту" и один — Роману Абрамовичу. Кроме того, в списке минторга есть самолеты компаний Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU.