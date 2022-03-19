МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля на фоне российской военной спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского минтранса.

"Грузовое железнодорожное сообщение с Украиной прекращено с 24 февраля", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пассажирское железнодорожное сообщение было прекращено ранее из-за начала пандемии коронавируса.

Ранее в субботу глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.