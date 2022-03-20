САМАРА, 20 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Эксперт порекомендовал бизнесу искать партнеров в дружественных странах

"Конечно, эта работа ведется уже определенное время. Сейчас сложности у "АвтоВАЗа", в первую очередь, логистические", — сказал Азаров, отвечая на вопрос журналистов о том, ищет ли "АвтоВАЗ" поставщиков из стран Азии.

Губернатор надеется, что за время корпоративного отпуска в апреле "АвтоВАЗу" удастся сформировать необходимый запас комплектующих для того, чтобы потом работать без простоев.

Азаров также рассказал, что направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой поддержать трудовой коллектив "АвтоВАЗа", отметив, что решение по нему "уже принимается".

Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% — до 350,7 тысячи машин.