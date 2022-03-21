МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Возможность продления срока депонирования денежных средств дольщиков на эскроу-счетах вошла во второй пакет принятых антикризисных мер, рассказал журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин. В России резко увеличились госзакупки на строительство домов и дорог

По его словам, принятые президентом РФ антикризисные меры решают вопрос истечения срока действия договора по эскроу до завершения строительства объекта, по которому увеличен срок ввода в эксплуатацию.

"По заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования денежных средств может быть продлен по истечении шести месяцев, но не более чем на два года. При этом это правило будет применяться к ранее заключенным договорам долевого участия", — сказал Файзуллин.

Он добавил, что предлагаемая мера будет способствовать как обеспечению финансовой стабильности застройщиков, так и гарантированному получению жилья дольщиками.