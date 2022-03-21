Сроки депонирования средств на счетах эскроу станут дольше
Глава Минстроя: в России продлят сроки депонирования средств на счетах эскроу
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Возможность продления срока депонирования денежных средств дольщиков на эскроу-счетах вошла во второй пакет принятых антикризисных мер, рассказал журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин.
По его словам, принятые президентом РФ антикризисные меры решают вопрос истечения срока действия договора по эскроу до завершения строительства объекта, по которому увеличен срок ввода в эксплуатацию.
"По заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования денежных средств может быть продлен по истечении шести месяцев, но не более чем на два года. При этом это правило будет применяться к ранее заключенным договорам долевого участия", — сказал Файзуллин.
Он добавил, что предлагаемая мера будет способствовать как обеспечению финансовой стабильности застройщиков, так и гарантированному получению жилья дольщиками.