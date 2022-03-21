МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Продажи туров по России выросли в 7 раз после старта акции с кешбэком, самым популярным направлением стало Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. РЖД возобновляют курсирование туристического поезда "Жемчужина Кавказа"

Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля.

"В первые дни акции продажи туров по России выросли в 7 раз. Сейчас 83% турпакетов продается по России и только 17% — за рубеж. Самым популярным направлением стал курорт Имеретинский в Большом Сочи (40% всех бронирований — ред.), а самым доступным – Санкт-Петербург", — рассказали в сервисе.

В пресс-службе Fun&Sun (ранее — "TUI Россия" — ред.), в свою очередь, отметили, что очередной этап акции с кешбэком сразу показал, что туристы знали о программе и ждали ее начала. "Первым бронированием на Fun&Sun стал тур в Сочи. Семья из трех человек забронировала проживание в отеле четыре звезды на конец апреля", — рассказали в туркомпании.

"На первом месте по бронированиям — Сочи (Имеретинский курорт, Адлер и город Сочи) — 68%, на Санкт-Петербург приходится 9% всех забронированных туров, Красную поляну — 7%, Калининград и область — 6%, Казань и Кавказские Минеральные Воды — по 2% и еще 6% — на другие направления", — сказали в Travelata.ru.

Там отметили, что средний чек на туры с началом акции вырос. "За две недели до старта акции средний чек составлял 33 тысячи рублей, а с момента возобновления поднялся на 27% — до 42 тысяч рублей", — указали в сервисе.

ПЛАНИРУЮТ ЗА МЕСЯЦ И ВЫБИРАЮТ "ТРЕШКИ"

В сервисе также рассказали, что россияне увеличили глубину бронирований. "До старта программы россияне покупали путевки в среднем за 24 дня до вылета, а с возобновлением стали бронировать туры в среднем за 31 день до начала путешествия. 38% туров забронированы на апрель, 23% туров — на ближайшую неделю, 15% — на июнь, 13% — на май и 11% — на конец марта", — уточнили в сервисе.

"Отели три звезды занимают первое место по предпочтениям у россиян, с долей 68%. На втором месте со значительным отставанием идут отели четыре звезды — 16%. Третье место у отелей одно- и двухзвездочных — 6%. Пансионаты и санатории выбрали 2% отдыхающих. В отели пять звезд поедет только 1% туристов. Другие типы размещения составили долю в 7%", — рассказали аналитики.

Аналитики отмечают, что большинство туров по России включают завтраки — 53%. 27% туристов выбирают туры без питания. В путешествие с завтраками и ужинами готовы ехать 13% туристов. Путевки с трехразовым питанием пользуются меньшим спросом, их выбирают всего 6% путешественников, а отдых по системе "все включено" и вовсе не популярен у россиян, его предпочитает только 1% туристов.

Travelata.ru также выяснила, что самый дешевый тур по России по акции стоил 9,2 тысячи рублей. "За эти деньги один турист приобрел тур на две ночи в Санкт-Петербург с размещением в хостеле без питания. Самый дорогой тур стоил 152,1 тысячи рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей летят на 13 ночей из Красноярска в Адлер в отель четыре звезды без питания", — рассказали в сервисе.

Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картами "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.