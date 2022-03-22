МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Число авиабилетов, забронированных россиянами на апрель для полета в Италию, сократилось в последнюю неделю февраля на 29,8%, говорится в анализе Национального агентства Италии по туризму, посвященном возможным последствиям украинских событий для итальянской отрасли.

Статистика за февраль, учитывающая запланированные перелеты в апреле, показывала постоянный и резкий рост на протяжении трех недель подряд. Эта динамика составляла от 35% до почти 64% приобретенных перелетов по сравнению с каждой прошедшей неделей. Наконец, в период с 21 до 28 февраля была отмечена падением числа авиаброней на 29,8%, что привело к общему снижению объемов закупленных в Италию авиабилетов на 0,1%. Этот период включил в себя объявление решения об открытии Италии для иностранных туристов, начало российской спецоперации на Украине и закрытие воздушного пространства европейских стран для России.

Говоря о ситуации с российским туризмом в Италии, Enit отмечает, что в период до пандемии россияне за год посетили Апеннины 1,7 миллиона раз. Наряду с этим показателем, фигурирующим в документе под термином "прибытие", агентство сообщает о 5,8 миллиона посещений ("присутствий") россиян в Италии. Другим важным показателем являлся объемов расходов российских туристов, который в 2019 году превысил 980 миллионов евро, что составило 2,2% от общих трат иностранных туристов.

В 2020 году траты российских туристов упали до 163 миллионов евро или 0,9% от расходов иностранных гостей на Апеннинах, отмечает Enit. Ссылаясь на оценки Национального института статистики (Istat), агентство по туризму предполагает, что россияне потратили в Италии 207 миллионов евро за 2021 год.

Как отметил в комментарии РИА Новости президент Enit Джорджо Палмуччи, россияне в Италии входят в число крупнейших "транжир" из числа туристов, прибывающих в страну на дальнемагистральных маршрутах. Наибольшей популярностью по объему трат среди россиян пользуются пять городов и провинции, где 1-е место принадлежит Римини с 14,9% от общих расходов туристов из РФ.