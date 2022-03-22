МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания NordStar выполнила спецрейс из Стамбула в Москву, вернув в РФ 69 человек, сообщает Росавиация. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Тегеран

"Вчера, 21 марта 2022 года, авиакомпания NordStar, входящая в группу компаний "Норильский никель", доставила из Стамбула в Москву 69 человек, которые ранее не могли вернуться в Россию из-за введения санкций в отношении российских авиакомпаний. Рейс организован благодаря тесному взаимодействию Росавиации с МИД России, посольством России в Турции и авиационными властями Турции", — говорится в сообщении.

"Отдельно следует подчеркнуть, что авиакомпания NordStar выполнила рейс за свой счет. Все пассажиры были возвращены в Москву безвозмездно", — отмечает Росавиация.

Среди пассажиров — сотрудники посольства РФ в Болгарии с семьями, а также российские граждане, которые оказались в ряде европейских государств и из-за санкций были вынуждены добираться домой через третьи страны.

"Вопрос организации специальных рейсов с целью возращения в Россию российских граждан находится на постоянном контроле Росавиации. Работа по данному направлению осуществляется в ежедневном режиме", — сообщает ведомство.

Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.