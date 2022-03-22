МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спрос на туристические путевки в Белоруссию из России может увеличиться после снятия ограничений на поездки, но не раньше лета, говорится в пресс-релизе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм"

Все ковидные ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией были сняты с 18 марта.

"Отмена ограничений на пересечение российско-белорусской наземной границы – важное и давно ожидаемое событие. Однако эффект от него не будет скорым: раньше мая-июня оживления спроса на туры в Белоруссию участники рынка не ждут", — сказали в ассоциации. Туроператоры отмечают, что Белоруссия – это преимущественно летнее направление, поэтому ждут повышения спроса ближе к сезону.

Эксперты также отмечают, что основной спрос на белорусском направлении традиционно приходится на санаторный отдых – 80% всех бронирований. "Однако в последние годы качественное санаторное лечение в Белоруссии обходится всего на 5-7% дешевле, чем в России", — добавили в АТОР.

"Эта разница в цене сегодня нивелируется как возросшей стоимостью перевозки — авиабилеты в Белоруссию за два года подорожали в два раза, — так и кешбэком при бронировании санаторного отдыха в России: на туры в Белоруссию кешбэк не начисляется, поэтому эти предложения выглядят сейчас менее выгодно", — продолжили в ассоциации.

Но, с другой стороны, большим плюсом направления эксперты называют безвизовый режим, разнообразие удобной перевозки, прием карт "Мир", доступность туристических услуг, широкий выбор экскурсионных туров и качественный санаторный отдых.