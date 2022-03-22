МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Министр транспорта Виталий Савельев заявил входе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, что некоторые пункты транспортной стратегии России могут быть пересмотрены в связи с изменившейся ситуацией.

Говоря о том, повлияет ли текущая ситуация на стратегию, он сказал, что "стратегия достаточно глубокая, проработана до 2030 года, с перспективой до 2035 года".

Некоторые пункты в связи с ситуацией… могут немного сместиться вправо", — отметил министр.

Он уточнил, что, тем не менее, стратегия "жизнеспособна".

Савельев сообщил, что отечественные авиакомпании уже перевели в российский реестр почти 800 самолетов. При этом, по его словам, российскими авиакомпаниями на данный момент потеряно 78 самолетов, они были арестованы за рубежом.

"Всего самолетов в стране в 111 авиакомпаниях было 1367… Мы потеряли 78 машин, они были арестованы при полетах", — сказал он.

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